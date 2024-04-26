YouTube 5淫片渲染血腥色情　東方第13度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube色情影片仍無收斂，裸露性器官影片不絕，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，聲稱是音樂影片，但充滿暴力、血腥及色情，有被綑綁男子淹死於浴缸，有裸女取出另一名女子的心臟，亦有大批男女胸部、陰部及陽具均無打格，今日(26日)第13度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視YouTube禍害。

第1條影片是充滿暴力及色情的音樂影片，一名男子被身披輕紗的美女，用繩綑綁雙手，綁在床上，伏在他身上舔他及企在其身逐一寬衣，直至全身赤裸，均無打格。期間，女子用粗繩索住男子的口，又咬他的唇，又用膠袋封其面。男子不斷掙扎，女子又拿走膠袋，擁男子入懷。其後，裸女綑綁男子雙腳及全身，放他入注滿水的浴缸，不斷在他身上郁動，又用膠袋封面，直至男子淹沒浴缸中才離開。

第2條影片亦是音樂影片，一名赤裸的美女在鏡頭前一絲不掛，之後再多2名裸女在片中彈樂器及跳舞，時而抱住一隻羊，時而攬住男歌手。3女的胸部及陰部均無打格，各人在鏡頭前隨音樂跳舞，不時擺出撩人姿態。第3條影片是名為「羊頭惡魔」的音樂影片，死狀恐怖及詭秘，多名全身赤裸的女子在魔鬼附近作法，有裸女一刀抽向另一名女子的心臟，取出血淋淋的心臟。

第4條片是赤裸的金髮美女躺在玻璃台上，在鏡頭前隨音樂身體不斷抽搐及擺出撩人姿態，搔首弄姿，胸部及陰部均無打格。最後第5條影片也是音樂影片，開頭先是多名赤裸的男女一同踩單車，胸部、陰部及陽具任睇。鏡頭一轉，有一個外貌極似女性陰部的大球體出現，大批裸男裸女一個接一個在大球體內爬出來。眾人出來後歡呼跳舞，更脫光男歌手的衣服，將他高舉起來塞入大球體內。