沙田迷你倉藏18支真槍逾百發子彈　6旬「槍癡」落網

執法人員早前接獲情報並於本周三(24日)採取突擊行動，搜查火炭黃竹洋街一個迷你倉，檢獲18支手槍、逾100發不同口徑子彈、逾100件不同類型的槍械原件、1支電槍、11把刀及4把匕首。調查發現，該批武器的持有人使用偽造身份證租用迷你倉。

人員以涉嫌「無牌管有槍械」、「藏有違禁武器」及「行使虛假文書」罪拘捕一名67歲本地男子。據悉，被捕男子為一名槍械愛好者，他曾在本港開設不同公司，包括槍械彈藥貿易公司、電影道具公司、軍事配件模型公司、亦為一個槍會負責人。涉案男子於1980年至2008年期間，曾經持有多個槍械牌照，包括個人管有牌照、射擊會管理牌照、槍械經營人牌照，惟2008年後，執法部門已經所有牌照吊銷，人員不排除有人於牌照吊銷後，於外國購入槍械及彈藥，而部分槍械上有德文。

人員相信涉案男子為槍械愛好及收藏者，暫時未有證據顯示男子背景涉及任何激進或非法活動。據了解，男子於2021年開始租用迷你倉，執法人員於男子在沙田工作的工廈單位被捕。

軍械監證人員為該批槍械作出初步評估，認為該批手槍及彈藥均為真槍及真子彈。人員稍後會作出進一步檢驗，包括功率、性能以及是否涉及其他案件。

該名男子被控一項「無牌管有槍械及彈藥」罪，於今午(26日)沙田裁判法院提訊。