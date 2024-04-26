陳梓華稱黎智英關注暴力示威惹美方不滿　着陳讓「勇武派」克制

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（26日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，並接受辯方盤問。陳梓華稱，黎智英在意大規模示威，認為傳媒報道的畫面要和平，但對細規模、小打小鬧的示威，「其實佢無立場」。

陳梓華早前提到2019年7月，他受邀跟黎智英及李柱銘在上環一餐廳見面，黎智英要求先沒收手機。期間黎提出「淨化」計劃，着陳梓華聯絡勇武派領袖，希望透過對話，讓勇武派克制。辯方指出，沒收電話是李柱銘要求，而非黎；席間，黎說過想用傳媒平台減低暴力程度，但沒有使用「淨化」一詞。陳梓華一概不同意，並指黎智英在意大規模、受傳媒報道的示威，認為畫面要和平，不應有太多暴力場面，因為美國不希望見到。至於較細規模的示威，黎其實沒有立場。

另外，陳梓華之前說到，2019年11月，陳梓華在黎智英的私家車上跟黎單獨傾談。黎說未來要結合街頭、議會及國際線力量，「推爆政府」。辯方今指出，黎沒有說過上述說話，陳梓華不同意，但同意黎當日有講過，泛民主派在選舉中大勝，令人鼓舞。辯方另指出，黎智英不曾說過要主導勇武派，或結合「攬炒派」和國際線，也沒有講過支持「攬炒」概念，陳不同意。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022