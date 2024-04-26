反毒品行動檢近4千萬元貨　拘61人最細14歲

執法人員於本年4月展開代號「沙鷗」反毒品行動，共偵破43宗毒品案件，拘捕61人(14至59歲)，分別50男11女，其中5人未成年，當中3人為學生，有人負責分發毒品。行動中檢獲約128公斤不同種類的懷疑毒品，包括大麻、大麻二酚(CBD)及四氫大麻酚(THC)產品、可卡因、氯胺酮、海洛英、迷幻蘑菇、冰毒、毒郵票、一批含有第一部毒藥「依託咪酯」(俗稱「太空油」)的電子煙煙彈。毒品總值3,830萬港元，當中檢獲最多為大麻花、約重109公斤，市值2,300萬港元。

執法部門留意不法分子公然利用社交平台「Telegram」及相關頻道群組販賣大麻，並發放廣告訊息誤導青少年，訛稱大麻無害及美化吸食大麻的行為。人員展開調查及分析，鎖定一個「Telegram」交流群組，掌握背後的操控集團的販毒及營運模式。調查發現販毒集團除在網上販賣大麻毒品，更會分銷至無牌酒吧。

人員展開行動，分別於屯門、粉嶺毒品倉庫及旺角一間無牌酒吧，共檢獲逾160萬元的大麻花、大麻煙油、大麻朱古力等毒品，拘捕11名男女(19至57歲)，當中包括主腦及骨幹成員，人員相信已成功搗破該販毒集團。據悉，涉案的「Telegram」運作數月，群組約有1千人。

在整個行動中，其中8宗案件涉及17名被捕人士，均與網上平台販賣大麻及大麻產品相關。人員指出有涉案人士在海外輸入大量大麻油，然後在本地進行加工，混入朱古力、糖果及曲奇，其後在網上銷售。