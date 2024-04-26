輸入外勞車長工會憂「搶飯碗」　當局強調僅紓緩人手非取代本地

城巴獲當局批准輸入20名外勞車長，駕駛非專營巴士固定路線。有工會擔心被「搶飯碗」，不排除發起工業行動反對。運輸署助理署長謝善怡表示，小巴及非專營巴士的人手短缺尤其嚴重，故透過輸入勞工計劃為業界提供穩定的勞動力，強調審批過程嚴謹，相關計劃是為紓緩人手，而非取代本地員工，期望工會理解和保持冷靜。

運輸署助理署長謝善怡在電台節目表示，署方是經過跨部門聯絡小組提供的意見才決定審批，強調審批程序嚴謹，確保每宗申請均符合計劃內容的所有要求，包括僱主要優先聘請本地司機，並證實未能在本港聘得足夠及合適的司機之下，署方才會考慮批出申請。她又指，外勞司機必須先考取本地私家車牌照，才可考商用車牌，相關考試準則與本地一致。

她表示，非專營巴士類別涵蓋校巴、旅遊巴、僱員巴士及居民巴士服務等，牽涉很多車種；而目前全港有29條路線有外勞司機投入服務，近月亦陸續有外勞抵港；署方有機制監察他們的工作情況，包括突擊檢查，以了解外勞的駕駛和服務狀況。她指出，外勞在港期間不可從事其他工作，若被發現會被取消工作資格，營運者亦會被處分。

對於工會指，城巴非專營及專營巴士的車種相同，憂慮今次申請會為專營服務輸入外勞立下先例，謝善怡稱，在現時計劃下，只有客運營業證持牌人才可提出申請。 她又指，目前計劃正接受第二輪申請，有800個配額，司機何時到港要視乎申請情況。

議員顏汶羽表示，當局做足程序批准申請，認為做法符合計劃的原意，又指輸入外勞計劃的數目上限，只佔整個行業目前的職位空缺一個較小比重，不相信會因而影響本地工人就業。他又指，企業聘用一個外勞司機的成本遠高於本地司機，反觀近年巴士公司想盡辦法招募本地車長，包括提供培訓津貼及新人入職津貼等，但成效仍然欠理想，相信城巴聘請外勞司機已是「無辦法之中的辦法」。