私煙宣傳投訴3年升近40倍至逾千宗　當局僅檢控12人

香港買煙貴，私煙販賣越見猖獗。有本地煙草政策關注團體進行了「非法私煙推廣調查報告」，監視並分析私煙線上線下推廣手段。結果發現，即使近年傳媒已有不少報道，但情況未見改善，更愈發嚴重，連部分連鎖零售店亦有出售懷疑俗稱「老鼠煙」的私煙。召集人盧啟律發現，私煙商人已經猖狂到於社交媒體上推廣，有關廣告多達200個；有關私煙宣傳投訴於2020年至2021年僅得28宗，兩三年內升近40倍至逾千宗。但部門過去3年僅檢控12人。他呼籲當局以及線上線下平台都要做好把關，以阻「老鼠煙」禍害蔓延。

調查指出，單單一個星期內，在社交媒體上已發現到多達200個有關私煙推廣的內容，大部分都與「老鼠煙」的品牌有關。團體又追查4個懷疑私煙網站的流量，發現增加煙草稅後，網站流量有明顯增加，分別增加20%至500%。團體召集人盧啟律認為，流量增幅反映政府增加煙草稅時，亦會增加煙民轉投違法私煙市場的意欲。他又提到，有部分網站及貼文會把私煙包裝成「韓國一線香煙」，誘騙煙民，其實全部均為來源地不明的「老鼠煙」；其生產過程、衞生情況亦欠監管，吸食這些劣質煙或會對身體造成更大傷害。盧又提醒，買私煙亦屬違法，煙民切勿冒險。

有關團體亦派員落區，向商販了解違法私煙的散貨手段。根據調查，私煙商人會於線上線下大量推廣違法宣傳，方式包括街頭免費試食、介紹人佣金之類。有前線零售商透露，部分私煙品牌會以「免費貨」利誘商販協助推廣，甚至逐步取締合法煙；團體又指出，最近甚至有連鎖零售店亦開始出售「老鼠煙」，強調販賣私煙會招致刑責，希望前線零售商販謹慎把關，勿誤墜法網。

根據政府數據，2020至2021年共接獲28宗派發吸煙產品廣告的投訴，短短2至3年時間，有關投訴升近40倍，在2022年及2023年該數字分別達1,231及1,073宗。更有甚者，本年首季已錄得603宗投訴。有區議員認同社區內違法宣傳私煙情況惡化，表示最近收到有關的投訴量多了一倍；認為不法集團如此肆無忌憚，與負責部門執法不足有關。他就表示自己已多次部門舉報，但均無得到跟進；又指該部門每年收到逾千宗投訴，惟過去3年，只成功檢控12人；反映執法力度不足，阻嚇力不夠，有需要加強對非法私煙活動的打擊力度。

團體就建議執法部門加強線上線下調查，打擊有關罪行，又呼籲各大社交媒體及網購平台要協助移除非法私煙廣告，而零售業亦要做好把關，向部門提供有關「老鼠煙」的情報，以阻止私煙禍害蔓延。