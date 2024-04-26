反恐條例案　「屠龍小隊」領導者黃振強　以控方證人出庭作供

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（26日）在高等法院續審。被指是「屠龍小隊」領導者、認罪被告黃振強，首日以控方證人出庭作供。

7名不認罪被告分別是張俊富（22歲，學生）、張銘裕（20歲，無業）、嚴文謙（21歲，學生）、李家田（24歲，無業）、賴振邦（29歲，技術員）、許湛榮（24歲，物業管理助理）及劉佩凝（女，24歲，無業）。

控方傳召黃振強作供。黃確認，自己在2019 年12月8日被捕。控方之後提議，先讓黃振強在法庭內，檢視與案相關的Telegram 訊息，控辯雙方派代表監察。法官同意，把審訊押後至下周一（29日）繼續。

首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，一經定罪，最高可處終身監禁；及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪日期橫跨2019年8月至12月，控罪中串謀者包括黃振強。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023