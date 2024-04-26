垃圾徵費指定袋已停產　應否延期落實議員未有共識

垃圾徵費爭議不斷，垃圾收費先行先試計劃尚有不足1星期就結束，有指相關指定垃圾袋生產商日前已按政府指示暫停生產，只保留1至2個月的存量。環保署向傳媒表示，因垃圾徵費延至8月實施，暫毋須生產額外指定袋亦能滿足需求。而議員對應否延期落實徵費則未有共識。

議員劉國勳認為，延期實施垃圾收費是最務實做法。他表示，未準備好而強行去推，會引起混亂，政府有心想做就要重整策略，訂一個務實的時間，延遲期間並非甚麼都不做。政府現時已生產不少指定袋，可派發給全港市民感受和試驗，讓他們適應同時增加回收配套。

惟議員狄志遠則不同意，認為政府推動重大政策需要有魄力，若至8月要再延期，要有負責官員問責。他指，重要和有社會價值的政策，政府都無能力去做令人觀感很差，讓市民覺得不是政策問題，而是政府無能為力。他又指，擴大回收系統不是今天才提出，環保團體亦已多次提醒，惟政府「企咗喺度」，如因達不到「十全十美」效果又要延期，政策可說是「玩完」。環保署則重申，透過先行先試計劃收集意見後，在5月至6月會向立法會交代。