機場東涌專道工程刊憲　料明年動工　最快2028年落成

政府今日(26日)就興建「機場東涌專道」工程建議刊憲，專道將以無人駕駛運輸系統連接東涌市中心、機場航天城及港珠澳大橋香港口岸人工島。系統由地面道路、海上及陸上高架橋組成，全長約3.8公里，落成後預計由人工島或航天城至東涌市中心車程時間需約8至10分鐘。項目預計明年動工，最快2028年完成。

根據去年香港機場管理局向離島區議會提交的文件顯示，機管局提出興建連接東涌、航天城和港珠澳大橋香港口岸，全長約3.8公里的「機場東涌專道」，方便旅客前往港鐵東涌站。計劃由地面道路、海上高架橋和陸上高架橋組成；其中高架路段走線，由東涌站開始，沿北大嶼山公路西邊興建，橫跨東涌海濱路和東涌海濱長廊。

機管局建議，在機場島的部分路段，利用及擴闊機場島東岸現有的沿海維修道路，並在將來發展區附近設置中途站，沿岸亦會設行人路和休憩地點；至於連接東涌的路段，則會引入自動駕駛運輸系統，預計由航天城至人工島車程約2至3分鐘；而人工島或航天城至東涌市中心車程，則約8分鐘至10分鐘。

施工期間，部分現有海濱需用作臨時工地，以支援興建跨海路段，機管局將要求承建商，在工程期間維持行人通道，所有受影響設施亦會在工程完成後進行重置。當局已就項目進行環評，預料實施建議的緩解措施後，工程將符合現有法例要求，環保署已於去年批准該環評報告。項目今日刊憲，預計明年動工，最快2028年完成。