立會討論區選報告書　議員關注電子選民登記冊故障問題

立法會政制事務委員會今日(26日)召開會議，討論選舉管理委員會就去年區議會選舉所提交的報告書。有議員認為內地港人為數不少，詢問當局有否考慮在大灣區一些港人居住點設投票站；有議員憂慮投票過程電子化，出現故障不利香港的創科形象，又指選舉花費大，要求壓縮開支。當局回應指內地投票站牽涉法律操作問題，需謹慎考慮，未來的選舉將更多使用科技，同時會作適當平衡，料自動化可有助節省選舉開支。

議員黃國關注上次區選，政府為方便內地港人而設立鄰近邊境投票站。他說目前有53萬港人內地居住，當局有否研究在大灣區的港人聚居點設投票站的做法，是否符合相關法例。他指上次電子選民登記冊故障，既不利香港發展智慧城市的目標，亦有損國際創科中心形象，敦促當局使用科技應避免「甩轆」；他說上次區選開支接近11億，較之前2019年的4億元高出很多，政府在財赤下應精打細算，用得其所，質疑投票站是否人手過剩。

另一議員譚岳衡亦指內地港人投票遇上不少問題，譬如上次區選，投票必須事先在網上登記，可是好多人到達票站以後，才發覺登記未能成功，結果白跑一趟不能投票，亦有上了年紀的港人，不熟悉網上登記的操作，他提到票站工作人員比投票人還多，詢問選舉開支是否有壓縮空間。議員林琳則引用外國例子，指身處他邦的澳洲國民可在當地的澳洲領事館投票，做法值得參考，畢竟香港有多個駐內地辦事處和聯絡處，選舉時應可充當投票站。

當局回應指，境外投票站的選舉不單要做到安全有序，公平公正，還要有效執法以針對賄選、舞弊等非法行為。內地如何執行香港的選舉法例，是一個非常非常複雜的問題，必須詳細思考，方可得出確切的說法。然而有關登記的過程，則會不斷優化安排。而完善地區治理體系後的區選，很多安排跟過往的不一樣，開支方面亦難直接的比較，不過日後會採用更多的自動化科技，相信開支方面有壓縮的空間。

委員會主席黎棟國表示，按香港的選舉法例，投票須在香港境內進行，不過「境內」這名詞應可較寬闊的解讀，鑑於海外好多地方容許其選民在領土外投票，相信法律上並非沒有轉彎餘地，畢竟本港社福制度上的廣東和福建計劃，港人都在香港邊界以外都可以領取香港的生活津貼。他承認問題複雜「境內」、「境外」和「海外」等概念值得詳細研究。議員梁美芬說討論如何方便內地港人投票，必須留意內地政治文化不同，在一國兩制的前提下，要避免香港措施影響到內地。