寵物KOL涉強姦性侵　事主增至8人　案件押6.21待進一步調查

一名被稱作寵物網紅KOL的男子，懷疑用欺詐或脅迫的手段，誘使一些本地年輕女子進行性行為，他被控兩項強姦、一項非禮及一項以威脅促致他人作非法的性行為罪，案件今（26日）在粉嶺裁判法院再提堂。被告暫毋須答辯，控方指，再多4名事主為執法部門錄取口供，及完成認人手續，案件押後至6月21再訊，讓執法人員進一步調查，期間被告須還押。

29歲被告謝旻皓，控罪書上報稱任職地盤工。他今日沒有保釋申請，續還押懲教署看管。被告被控合共4罪，其中以威脅促致他人作非法的性行為罪，指他於2017年3月某日，在上水某私人屋苑單位內以威脅手段，即威脅會強姦女子A，促致女子A作非法的性行為。兩項強姦罪指他於2019年，在大圍大埔公路薈蕎某單位內，強姦女子B；及於2023年6月19日，在薈蕎某單位強姦女子D。非禮罪則指他於2023年2月12日，在薈蕎某單位內，非禮女子C。

據相關報道早前指，執法部門在社交媒體留意到一些報道，指有人懷疑用欺詐或脅迫的手段，誘使一些本地年輕女子進行性行為。執法人員4月19日於落馬洲拘捕被告。據報道指，被告是一名寵物網紅KOL，在社交平台上擁有過萬粉絲追蹤。

案件編號：FLCC854/2024