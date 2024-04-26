北都發展小組下月進行2次深圳考察　東盟考察同樣押至下月

立法會不時有職務考察團，接下來5月份將有3次考察，分別為北部都會區發展事宜小組委員會前往深圳進行兩個職務考察，每名外訪的議員開支約為950元；以及立法會主席及7名議會聯絡小組委員會委員組成的考察團將於5月12日至18日前往東盟3國進行職務考察，每名參加是次擬議外訪活動的議員的開支預算為41,000元。

北都發展事宜小組委員會將於下月9日及16日進行2次職務考察，兩次考察分別有15及12名議員表明有意參加。5月9日當日將前往沙頭角中英街、深圳大小梅沙海濱公園及鹽港夜市(東綫)，以了解深圳的生態旅遊發展情況並借鑑相關發展經驗，除此之外，也會到訪觀城市森林會客廳、梧桐亭、雲海公園等等，從而希望推動北都的康樂及旅遊發展。

5月16日則會前往南山區深圳灣超級總部基地、后海智慧運營中心、前海保稅區及媽灣智慧港(「西綫」)，以了解深圳當地片區統籌模式的發展經驗及現代物流的發展和營運情況，並探討如何在北都採用「片區開發」的模式，以提高發展土地的效率。

預算方面記入每名參與考察的議員的職務訪問帳目的款額預計約為950元(東綫)及900元(西綫)，包括交通、膳食及旅遊保險。

另外，立法會主席及7名議會聯絡小組委員會委員組成的考察團將於5月12日至18日前往東盟3國進行職務考察，事實上考察原訂於2024年3月3日至9日前往印尼、新加坡和馬來西亞進行，惟今年2月指考察以決定押後，是次公布最新考察日期亦未有交代延後原因。

每名參加是次擬議外訪活動的議員的開支預算為41,000元，費用包括約24,000元的交通費、1萬元的住宿費及7300的膳食及雜項開支費。