反修例發表不當言論　官中女教師覆核勝訴　法庭令撤銷革職決定

任教於官立中學的女教師，2019年反修例風波期間，被指在私人Facebook帳戶上發表「黑警開OT」等貼文，最終經紀律聆訊後遭政府革職。教師於去年入稟高院提出司法覆核，指局方決定不合理，干預言論自由，要求法庭裁定局方將她革職的決定無效。高院法官高浩文今（26日）頒判詞，認為部分覆核理據成立，裁定教師勝訴，下令撤銷革職的決定。

申請人是譚玉芬，答辯人是公務員事務局局長。入稟狀指，申請人在1995年成為文憑教師，2015年9月至2019年9月任教於賽馬會官立中學。2021年8月，公務員紀律秘書處通知申請人，將就她在2019年6月中至同年9月，於Facebook發表的不當言論展開研訊，研訊於2022年1月完成，研訊中，申請人指自己是2019年社會動盪中的「起底」受害人，有關Facebook是發表於個人帳戶，她無授權他人公開，又指如果她被裁定涉及不當行為，會違反《基本法》賦予的言論自由。

入稟狀續指，2022年10月，研訊委員會作出裁定，判定申請人的作為，未能達到作為老師的預期標準，使政府聲譽受損，構成行為不當，2023年7月10日，公務員事務局知會申請人，考慮到事件嚴重性、申請人的求情，決定將申請人革職，有關決定於翌日生效。申請人指，革職的決定不合比例地干預申請人的言論自由，原因包括相關貼文，只給「朋友」閱讀，而她的Facebook「朋友」中，沒有學生或學生的家長；形容決定是壓迫且不合理，而且局方沒有提供理據，解釋為何接納研訊委員會的裁定，程序上有不當之處。申請人因此入稟，要求法庭撤銷革職決定。

案件編號：HCAL 1304/2023