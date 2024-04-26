打擊黑的「劏客」　山頂纜車站5.1起設大使　派預計車資資訊卡

「黑的」濫收車資，打擊本港旅遊業聲譽。五一假期臨近，旅遊業監管局預計將有680個內地入境旅行團來港。執法部門表示，已由前日（24日）起在全港各區，展開打擊公共服務車輛交通違例、以及白牌車等非法行為的行動；而執法部門早前聯同不同組織，在蘭桂坊試行為期3個月的的士大使計劃，因應計劃有效減少白牌車或的士「劏客」問題，故未來亦會在五一假期於山頂及花園道纜車站試行此計劃。

執法部門表示，由4月14日起已在蘭桂坊試行的士大使計劃，的士大使會派發資訊卡予乘客，預計到達目的地的車資；現時已有逾1000名旅客試用此計劃，成功減少白牌車或的士「劏客」，令留港旅客有更好的體驗，未來也會在五一假期加派人手在山頂纜車巡查。而執法部門早前亦展開了32次執法行動，於第一季曾接獲23宗濫收車資或拒載的相關投訴，共有5名的士司機因濫收車資被捕，直至在4月份則有一名的士司機被捕。

旅遊業監管局高級調查員 (查察及調查) 鄭景源則表示，五一假期對香港旅遊業界而言是非常重要的時段，由5月1日至5月5日，旅監局會做好全面準備，促進旅遊業發展，並加強人手到熱門旅遊景點巡查，為旅客提供協助。鄭又指，旅監局已聯絡相關持份者，提醒注意事項，包括在規劃旅行團的旅程時，要留意人流，避免同一時間有過多旅行團去同一地方，影響當地社區，以及需要注意交通安排，保障旅客安全，時刻需要遵照執法人員指示。