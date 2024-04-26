李鄭屋邨新法團委員遇刀手襲擊　組織稱匪徒冀以暴力恐嚇居民

李鄭屋邨自去年9月決定選用高價升降機承建商的決議被推翻之後，有關人員屢遭暴力對待，更有不少流血事件發生。今日（26日）李鄭屋邨居民及有關暴力事件的傷者現場表示，不怕暴力事件，會盡力維護自己權益。有組織發聲表示，不法之徒的行為是不會嚇怕所有李鄭屋邨的居民。有居民哭訴稱，只想為所生活的屋邨做些事，怎料會發生如此多暴力事件。

反圍標大聯盟發言人莊榮輝表示，去年9月，李鄭屋邨換升降機選用的承建商價格比市建局估計的價格高出2,600萬港元，後業主聯合推翻決議並撤換所有時任法團委員，但舊法團成員一直阻擾新法團成員工作並拒絕配合。莊榮輝還表示，舊法團成員去年向法院提出對新法團選舉結果有質疑，令新的法團成員一直未能成功註冊。本月5日，土地註冊處已經成功為新委員註冊，但舊法團成員和現有的管理公司卻完全不和新法團合作，甚至派出謊稱持有物管牌照的人員想與新法團溝通。他指，現在的新立案法團是「有名無實」。

莊榮輝表示，在與舊法團成員討論事件時儘管互相有激烈言語衝突，但亦沒有上升至暴力事件，而自從事件後，接連發生了很多暴力事件。莊榮輝表示，就在昨日（25日），他本人與新法團成員彭先生就一宗房屋滲水及賠償問題上庭。下庭後彭先生走出法院不遠後就遭刀手持刀襲擊，導致彭先生身中3刀，目前仍然在留院觀察，他表示此事甚至比「721事件」不遑多讓。莊表示，只有極少數人知道彭先生正在處理糾紛。莊還表示，法庭裁定如果真的是彭生房屋漏水僅需賠償不到2萬港元進行維修，但樓下單位住戶卻向彭生索償超過20萬港元，而樓下住戶正好是前法團主席。

另有居民梁先生表示，自己曾兩度遭遇暴力襲擊，一次是去年11月舊法團召開管理委員會，會後一名自稱法團顧問的人掐着梁生數秒才放手。另一次是同月自己在旺角被兩名南亞裔人士當街揮砍兩刀，致腿部有明顯傷口。莊榮輝還表示，今年2月時曾有新法團司庫陳先生，在開完居民會後被兩人持桌板襲擊頭部。

莊榮輝在現場表示，據其自身推斷，造成暴力事件的人可能是與新業主立案法團有利益糾紛的人或公司，或是權力鬥爭者。他還表示，這些居民被襲擊的時候，都正在處理屋苑事務。他認為，正是匪徒希望讓屋邨居民將暴力事件與屋邨事務有關，藉此恐嚇居民。