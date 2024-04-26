城巴西沙十四鄉兩新路線周日服務　本港首輛雙層電能巴作首航

城巴早前投得西沙十四鄉新發展區的路線經營權，其中兩條區內線581及582號線將於下周日(28日)開辦。城巴今日(26)宣布，將安排本港首輛雙層電能巴士行走該兩條路線的首航班次，同時亦將引入全新車廂設備，包括無線充電設施及免費5G上網服務。

城巴表示，581號線的首航班次將於周日上午6時10分由馬鞍山市中心開出，而582號線則於周日上午8時由白石角開出，屆時將安排本港首輛雙層電能巴士行走兩條路線。581號線將每日接駁西沙、港鐵烏溪沙站及馬鞍山市中心，全程約20分鐘，全程收費4.8港元；而582號線則連接西沙、港鐵大學站、科學園及白石角，全程收費11.4港元，西沙往來大學站收費為9港元。

為提升顧客的乘車體驗，城巴將於「馬鞍山•西沙」網絡路線引入全新車廂設備，包括無線充電設施、地圖形式顯示巴士實時位置、免費5G上網服務，以及在輪椅停泊區增設面向輪椅顧客的資訊顯示屏。城巴透露，正訂購新一代雙層電能巴士，日後將行走「馬鞍山•西沙」網絡各條路線，包括預計於明年開辦來往西沙及沙田市中心、九龍失去及荃灣等地的長途路線。