財會批出3項目涉款近39億　狄志遠反對律政司加位

立法會財務委員會今日（26日）以不足6分鐘的會議時長，批出2個工務及1人事編制項目，其中工務工程項目涉及撥款38.83億，而人事編制項目預計每年將額外支出1,510萬。除人事編制項目遭議員狄志遠一人反對之外，其餘項目均在沒有反對意見的情況下通過。

政府指需要加強律政司國際法律科首長級的法律支援，負責執行與國際調解院籌備辦公室有關的必要法律工作和一般管理工作，並就與建立國際調解院有關的工作和國際調解院的日後運作提供協助，以及推展關於在2024年內設立專門的辦公室和專家委員會以推動成立「香港國際法律人才培訓學院」的政策措施，建議增加1個副首席政府律師常額職位，以及1個有時限編外助理首席政府律師職位，另外相關建議涉及增設2個高級政府律師常額、1個一級私人秘書常額職位、1個高級政府律師、1個政府律師職位和1個律政書記。

以上職位涉及每年額外支出1,510萬。同時做出上述職位調整後，政府常額職位將增設1人至1704人，有時限編外職位增設一人，但由於同時有食物環境衞生署的高級首席行政主任職位在2024年4月1日到期撤銷，因此有時限編外職位維持97人。項目最終只有狄志遠一人反對。

另外，政府建議將將軍澳第67區聯用綜合大樓工程提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為32.5億；以及將流浮山天華路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程、荃灣國瑞路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程提升為甲級，按付款當日價格計算，兩個工程分別估算費用為5.14億及1.19億。上述工程項目在沒有反對的情況下迅速通過。