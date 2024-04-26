T4主幹路造價下調5%至68.1億元　當局稱已盡量降低成本

運輸及物流局就興建沙田T4號主幹路工程計劃今日(26日)向立法會提交文件，將於下月3日在立法會財委會上審議。根據最新提交的文件顯示，相關工程造價由原先的71.6億港元，下調5%至68.1億港元；其中工程將採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障，節省最多達1.2億港元。當局指出，修訂方案經過認真審視，已盡量降低工程的造價，期望爭取議員支持，使工程能夠適時推展。有議員歡迎政府接納議員意見。

當局在文件中指出，在不影響項目功能的前提下，將下調原工程造價71.6億港元的約5%，即約3.5億港元，包括在附屬道路系統下整合現有的交通管制及監察系統(可節省約4,000萬港元)、採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障(可節省約1.2億港元)、縮減一部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河道的單車天橋(可節省約1億港元)、縮減環境美化工程的規模如重置休憩處的設施和綠化面積(可節省約3,000萬港元)，以及按工程規模的縮減而相應減少駐工地人員的薪酬及應急費用(可節省約6,420萬港元)。按付款當日價格計算，修訂方案的造價估算為68.1億港元。

在修訂方案中，工程將改用傳統物料建造隔音屏障，當局稱傳統物料仍普遍用於其他工程項目，強調不會影響隔音屏障功能。至於未能在工程計劃中興建的行人天橋升降機，有需要人士可通過該高架行人橋已有的斜道上落行人天橋。單車天橋方面，單車使用者仍可繼續使用附近的2條現有單車天橋跨越城門河道。經取捨後，在維持提供現有設施的前提下，當局會只重置受工程計劃影響而需要拆卸的部分行人及單車設施。

議員李世榮歡迎政府接納議員意見，重新檢視整個計劃的各項預算，又指興建T4號主幹路有急切性，並非只惠及沙田及馬鞍山居民，對途經九龍、新界北部都會區，乃至来往香港及内地的巿民亦有好處，認為興建T4號主幹路，是無選擇之中的選擇。

運輸及物流局原定上月就沙田T4號主幹路工程，向立法會財委會申請共71.6億港元撥款，較2006年該工程刊憲時的11.7億港元貴逾5倍，多名議員早前均質疑造價升幅不合理，其後當局決定暫時撤回該工程撥款申請。