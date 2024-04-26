破兩毒案檢值470萬大麻花　兩泰國抵港男女機場被捕

海關機場課人員，於今日(26日)較早時間，在香港國際機場，先後截查一名抵港的內地女子及一名本地男子，兩人分別由泰國曼谷及清邁飛抵本港。關員進行清關時，發現X光影像異常，行李箱內物品形態相近且密度平均，與一般旅客攜帶的物品有顯著分別，遂即時作出進一步檢查。

人員經深入檢查後，在該兩件行李內，分別檢獲24包約重12.9公斤及23包約重9.3公斤的懷疑大麻花，並於該名本地男子的行李內，檢獲少量含有四氫大麻酚的軟糖，毒品總值約470萬港元，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名內地女子及該名本地男子。海關毒品調查科接手跟進，初步調查發現，被捕女子33歲，報稱美容師；被捕男子25歲，報稱飲品店職員，人員正追查毒品的來源及去向，不排除有更多人被捕。

這已是本月海關搗破的11宗空運旅客販毒案，當中有5宗涉及大麻花，一般手法均是把毒品放在旅客的寄艙行李，而被捕人士攜帶的大麻花俱以真空包裝，相信是為了掩蓋濃烈的大麻氣味。海關相信今次行動，已成功從源頭堵截毒品流入香港。