東方日報A1：兒童染流感飆升　每10重症1送命

本港自從一月初起踏入今個冬季流感監察期（2023-24冬季流感季節），迄今進入第17周，但流感傳播未見減弱，現更醞釀一次社區爆發。據衞生防護中心最新監察，剛過去的第16周，本港院舍、學校流感爆發個案按周激增（見表）約兩倍，第16周共有29宗相關爆發，涉及151人，較第15周的10宗爆發及47個病人大增。同時，近日本港接連出現兩宗兒童感染流感嚴重致死個案。衞生防護中心警告未來或有更多嚴重或爆發的個案，中心傳染病處高級醫生黃凱基昨亦指，今個流感季節已錄得20宗兒童流感嚴重個案，當中15人未曾接種流感疫苗，由於流感季節持續，又有超過40%兒童未接種疫苗，呼籲各界加強防範。

衞生防護中心在最新一期周報中指出，由年初至本月24日，本港共錄得531宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括330宗死亡個案。當中，有189人感染甲型（H1）流感，219人感染甲型（H3）流感，一人感染甲型（H1）及甲型（H3）流感。同期還有20宗兒童流感出現嚴重併發症/死亡個案，包括兩宗死亡個案。

中心分析病童的流感病毒，發現9宗嚴重個案是感染甲型（H1）流感，8宗感染甲型（H3）流感。顯示H3及H1流感病毒對成人及小童的影響均十分大。鑑於兩種流感病毒在社區極速蔓延，衞生防護中心在第16周收集的9,753個呼吸道樣本中作病毒分型，發現有83%即742個病毒株屬甲型（H1）流感，另有11%即96個病毒株屬甲型（H3）流感。

流感來勢洶洶，黃凱基昨日出席一個電台節目時表示，兩名兒童死亡個案當中，一人有接種疫苗，另一人則沒有接種，由於每個人的身體情況不同，有機會涉及未知的基因和遺傳因素。不過，至今本港仍有四成以上的兒童未接種疫苗，呼籲家長加強保護子女。至於流感病毒方面，本港1至3月主要流行甲型H3流感病毒，最新檢測出的病毒主要為甲型H1病毒，故預料流感季節將會持續較長時間，爆發和重症個案亦相對自然會增多。

醫管局兒科統籌委員會主席李國彪在同一節目表示，兩名兒童死亡個案均出現腦病變，而兒童因流感求診個案，在過去一兩星期更有明顯上升趨勢，包括兒科入住率，大部分均為上呼吸道感染，現時兒科病房已接近飽和，但相信有足夠人力應付。他又指，雖然大部分流感個案都可以自行痊愈，但「病情其實可以轉變得好快」，故偶爾也會出現兒童嚴重甚至死亡的個案，故免疫屏障愈高愈好，現時僅得四、五成並不足夠。

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