「先行先試」住宅參與率不足　當局稱將按回饋決定下一步

垃圾收費「先行先試」計劃不足1周就會結束，有指相關指定垃圾袋生產商日前已按政府指示暫停生產，環境及生態局局長謝展寰今早(27日)在電台節目表示，試行方面，政府大樓、院舍和食肆等，若管理層指示員工執行，合規率接近100%；住宅尤其「三無大廈」參與率就偏低，私人大廈參與率亦只有五成多。當局會按參與者回饋意見，決定下一步部署。指定垃圾袋方面，他指生產商並非停產，但存儲地方已爆滿，另覓地點牽涉成本。垃圾徵費待8月實施，署方建議生產商暫時毋須再生產。

首階段即棄塑膠產品管制自4月22日實施後，謝展寰指，曾向逾1,700間零售及餐飲店舖了解情況，大型連鎖餐飲店幾乎已全數轉用非塑膠餐具，一半小型食肆轉用，其他則表示要清貨尾，或正在物色合適外賣餐具而暫未走塑。大型連鎖食店有6至7成外賣客人表明毋須提供餐具，反映顧客「走塑」意識良好，相信市民亦會慢慢習慣。

對於個別非塑膠餐具被指質量欠佳，謝展寰表示，管制措施並非要懲罰市民，期望引入收費制度，提升「源頭減廢」的意識，同時推動下游回收業。謝展寰指，當局與品質保證局成立平台有數百種餐具選擇，曾向食肆了解，負責人無反映收到針對餐具的投訴，加上措施剛開展，食肆需時試用不同款式、最適合的替代餐具。他又舉例指用紙盒裝壽司做法不合理，若用不透明的紙盒盛載食物，難以讓顧客選擇。他建議，若顧客即場點餐，不可以用膠盒，若超市出售便攜壽司，就毋須刻意用紙盒。

「綠在區區」方面，坊間指回收點的開放時間不便，日後新設的回收點將延長開放至晚上9時，謝展寰指，大多數公共屋邨現已放置500多部廚餘機，未來3至4個月將擴展至全數屋邨，私人屋苑亦可提出申請。