旺角防罪「天眼」半月破兩案　全港將裝2000組鏡頭

本港執法部門日前已在旺角安裝共15組閉路電視鏡頭。部門表示年中會安裝多600組，下年度再安裝1,000多組，首階段合共會安裝接近2,000組閉路電視。

執法部門表示，以旺角為試點，安裝閉路電視半個月內，已有2宗較嚴重的案件，在閉路電視系統協助下成功偵破，包括管有仿製槍械案和行劫案，分別拘捕3人和1人；又稱安裝閉路電視鏡頭前，已委託顧問公司進行評估，以確保不會構成私隱問題；亦有與私隱專員公署溝通，確保符合相關法例。坊間亦對閉路電視有不同意見，比如閉路電視告示放得太高，現已降低高度，並放大相關二維碼，同時加插部門聯絡電話。

部門又指，安裝閉路電視目的為防罪滅罪，世界各地都有相同做法，例如英國現時已有730萬部閉路電視，單在900多萬人口的倫敦，已有超過80萬部；新加坡目前就有9萬部，到2030年希望可安裝20萬部；又提到，不同地方安裝閉路電視後，罪案數字都有明顯下降。

另外部門又提到，本會首季錄得8,966宗騙案，按年微升80宗。當中多種騙案均有下跌，電話騙案、網戀騙案等跌約2成，而網上求職及釣魚騙案就跌超過4成；不過投資騙案急升，有5成半增幅，損失金額超過9億港元。部門提醒市民，要留意聲稱「高回報、低風險」的投資，部份騙徒會將一些款項作為「甜頭」存入戶口，從而誘騙市民，呼籲市民提高警覺。部門亦設有防騙網站，市民如有懷疑可作舉報。