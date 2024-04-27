本港疫後旅遊需求回穩　旅議會稱有持續上升趨勢

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，香港與內地通關超過1年，去年總出入境數字達到2.12億人次，恢復至2019年的70%；內地春節長假錄得約143.6萬旅客人次訪港，較去年十一長假高出15%，而且酒店入住率超過80%，不同的餐飲和零售點也受惠，認為疫後旅遊需求逐步回穩，並有持續上升的趨勢。

徐王美倫今日(27日)在電台節目表示，疫後旅客轉向「深度遊」的旅遊模式，業界對「創意‧深度遊」概念反應正面，截至本月中，旅議會已錄得超過2,000個相關行程設計的登記。她期望業界在產品設計上，進一步善用香港古蹟、地道文化、自然資源等優勢，開拓更多高增值的本地深度遊產品，令旅客訪港體驗更有深度，從而推動旅遊業長遠及可持續發展。

她指出，目前香港旅遊業正朝着「旅遊+」和「+旅遊」的發展方向。業界全力支持政府推動「盛事經濟」，增加旅客留港時間和刺激消費；串連多個業界，包括旅遊、交通、餐飲和零售，達到「旅遊+盛事或其他行業」、「任何盛事或任何行業+旅遊」的效果，為旅客帶來新的吸引力，帶動經濟發展。香港今年有近150項盛事舉行，當中上半年超過80多項。按政府估算，每150萬名遊客可為香港帶來約0.1個百分點的本地生產總值增長。