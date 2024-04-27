全港3000拾荒者每日回收量達159噸　團體倡劃位合法放「家當」

社會貧富懸殊，有部分人仍要靠拾荒維生。有關注團體對拾荒群體所需社福服務，以及現行的社會福利作研究，發現全港拾荒者人數約3千人，每日回收量介乎138噸至159噸。而整體拾荒工作年期中位數為7年，大多數人全年無休。團體就對提出數項建議，包括肯定拾荒者工作、為拾荒者劃分合法存放「家當」的位置、以及提供行業及晚年資訊和支援等。

團體指出，拾荒者的工作可以解決現時政府推行的環保政策無法觸及的問題，應對他們的工作加以肯定及幫助。政府推出綠色政策，比如「綠在區區」，加強社區減廢支援，但未能有效處理都市固體廢物，要靠拾荒處理社區上商店、食肆的工商業廢品。團體就建議政府將拾荒者實名化，並建議政府與拾荒者建立「夥伴關係」，執法部門亦應多與拾荒者溝通。

研究又指出，近半拾荒者回收物或個人財物於過去3個月內有被盜取，而近18%曾被食環人員驅趕，超過10%更被充公財物。團體建議政府為拾荒人士提供合法擺放物件的地方，如在公共街市規劃手推車停泊空間，由街市用閉路電視監察；亦可考慮活化空置用地，讓拾荒者不用再被驅趕。團體亦希望市民友善對待拾荒者，建立和諧社區。

調查亦顯示，有30%拾荒者希望社福機構可提供再就業服務，部分拾荒者亦表示對退休後的生活感到擔憂；又發現雖然近30%拾荒者希望社福團體設立外展服務，但當中只有8.1%會尋求社工或有關人員幫助。關注團體強調，拾荒者有別於一般長者，他們更加需要社會服務單位主動接觸，並作跟進。團體又倡議政府，為拾荒者提供有關行業資訊、環保政策，亦要協助他們作晚年規劃，提供退休安排、再就業資訊等。