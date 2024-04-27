打擊濫用公屋不手軟　首輪公屋申報中450戶自動交回單位　

公屋資源珍貴，當局早前向8.8萬公屋戶派發申報物業表，有500戶沒有交回申報表，當中450自動交回單位。房屋局局長何永賢今日（27日）表示，現時仍有50戶未交回單位及申報表。此外，當局已將部分申報表交到土地註冊處協助核對，並收回了110個公屋單位。

何永賢表示，當局已將7萬4千份申報表交予土地註冊處協助核對，發現其中380戶持有物業，並收回了110個單位，之後會陸續向餘下200多戶發出遷出通知書或準備收樓。她又稱，為了善用公屋資源組，當局聆聽專業意見，包括介紹如何搜集證據及取得口供，計劃安排員工上堂，以了解房屋署條例提供的權力，例如職員有權可以要求入屋。

被問及政府鼓勵市民舉報懷疑濫用公屋的租戶，會否破壞相互的鄰里關係。何永賢認為，此做法原意是基於公屋資源重要，而幸福感是來自良好的鄰里關係。她又指，日後也會向內地政府要求提供公屋住戶的物業資料，例如國土資源部提出要求，因為她得知很多居民其實在內地省市擁有物業，當局可以向掌握資料的部門查詢，並感謝有關部門提供清晰答案。