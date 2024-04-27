公屋提前上樓首批2147伙已完工 待驗樓及發入伙紙便可交匙

政府早於2022年在《施政報告》提出「公屋提前上樓計劃」。房屋局局長何永賢今日（27日）表示，「公屋提前上樓計劃」首批共有2,147個單位，現已在今年第一季完工，待驗樓及發出「入伙紙」後，便可安排交鎖匙給已配樓的居民入伙，單位分別坐落在青衣長青邨及屯門業旺邨。

何永賢今日在社交媒體上表示，今個星期已分別到長青邨及業旺邨視察，當中長青邨共有逾1,400個住宅單位，這些公屋單位由5月起便可以開始入伙，比整個項目的預期完工日期早了9個月；而業旺邨其中一座亦達成「提前上樓」，最終也提早了5個月落成近700個單位。

何永賢又提到，比起劏房，搬到公屋後每月租金可以節省約3,000港元，提早落成的2,147個單位，粗略計算可以讓受惠市民合共節省4,900多萬港元租金，她希望這些資源能放回基層市民的口袋，讓他們投放在子女教育上，或用於醫療用途改善自己的健康。

2022年政府在《施政報告》提出落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，加快落成部分公屋單位，於2023/24年開始的5年，有約1.2萬個單位可讓市民提早約3至18個月上樓。