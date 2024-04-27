五一假期各口岸維持正常開放時間　跨境巴增40%班次

內地五一長假將至，為照顧期間訪港的內地旅客及香港市民出行的需要，港府今日(27日)表示，各口岸將會維持正常的開放時間，但因應訪港旅客將會增加，相關部門已減少前線人員休假，以更彈性調配人手，以及加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，並同時在口岸增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

交通運輸安排，運輸署已向跨境巴士營辦商增發比平日多40%的特別加班配額，讓營辦商在黃金周期間增加服務班次；而落馬洲/皇崗口岸穿梭巴士和港珠澳大橋穿梭巴士的班次，及相關專營巴士服務亦會提升。

此外，港鐵亦會加強服務。在4月30日、5月1、3、4、5、7及8日，港鐵東鐵線前往羅湖站的尾班車將延至晚上11時32分由金鐘站開出；羅湖口岸亦會作相應安排，處理旅客的出入境手續。

五一長假期間有多項大型活動，包括5月1日會在尖沙咀海濱花園對開維多利亞港海面舉辦海上煙火表演，中環海濱活動空間亦會在4月30日、5月1、3、4、5、7及8日舉行大型演唱會活動，以及由油尖旺民政事務處及區議會合作發起的「油尖旺購物節」等。政府提醒旅客盡早規劃行程，並密切留意活動主辦方因應天氣情況作出的應變安排。