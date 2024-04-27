當局指美國減息步伐或推遲　對本港經濟形勢維持審慎　

當局預料本港首季經濟增長介乎2.5%至3.5%，原先預料經濟會呈先低後高的增長態勢，但由於美國減息步伐可能推遲，高息環境持續，本港的增長步伐要重新估計。而首季本港出口數字比預期強勁，加上開放更多自由行城市，旅客人數會持續增加，通脹保持溫和，加上低失業率，一般家庭收入亦有增長，今年本港經濟形勢維持審慎，目前看不到特別理由要對下月公布的經濟增長預測作重大調整。

當局又預計未來會陸續增加內地自由行城市，政府會爭取更多旅客來港，爭取更多國際活動在香港舉行，期望下半年國際旅客有增長，中長期會配合國家以「新質生產力」推動高質量發展的方向，以科技創新為主要關鍵，並繼續以數字經濟及綠色金融推動經濟。財政預算案取消樓市辣招後樓價及成交保持平穩，初步研判住宅物業有一定剛性需求，但高息環境仍會令樓市有壓力，預料樓市交投未來仍會維持平穩。

他又提到，本港市場總資金有增長，2023年銀行存款總額上升5%左右，達到16萬多億元，相信是早前內地與本港股市表現未如理想，投資者出貨後並未抽走資金，而是等待機會再入市，最近亦觀察到有基金確實重新入市。