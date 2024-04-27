13人為心臟驟停患者急救獲表揚　指救人比獲獎更開心

13名市民勇於為心臟驟停的人士進行急救，今日（27日）獲表揚，其中得獎者章漢璋及何礎健分享成功救回病人的經過時，坦言救人比獲獎更開心。何礎健表示，他與獲救者是同事，兩人跑步時同事突然倒地，失去呼吸心跳，他隨即報案，並展開心肺復甦急救措施。急救期間，同事有間中恢復心跳及呼吸，但沒有脫離危險。

之後，章漢璋攜帶一部AED機前來協助急救，並進行電擊，整個過程大概約20分鐘。他們做足急救措施後，救護人員趕來將傷者送院，幸傷者最終脫離危險。章坦言，自己本身也是從事活動的駐場急救，也知悉急救措施及流程，而AED機在急救站中隨時待用。何續稱，同事昏倒的原因可能是心肌肥大導致，送院後當日即恢復意識，對他們的急救行為表示十分感激。

何表示，AED機現時在很多地方都有預備，網上亦有程式可以讓市民了解AED機的位置，方便市民進行急救措施。而且，使用AED機也非常簡單，只要跟足流程，人人都可以使用，都可以在緊急情況下救人。現時本港市區有3,000部自動心臟除顫器，計劃3年在各區再增加1,000部。