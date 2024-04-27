促進兒童參與社區議題　助提升自信心及社區聯繫感

國際培幼會今日（27日）發布全港首個追蹤性兒童參與監察與評估研究報告。培幼會表示，促進兒童參與讓兒童在個人、群體及社區成長層面上都有所裨益。包括在提升兒童自信心、改善人際關係及加强兒童與社區之間的聯繫。培幼會還提倡，政府可以建立渠道，讓兒童可以更廣泛地參與到地區的發展中，讓他們發表自己的意見。

此次調查研究報告共進行了18個月，共收集65位受訪者的數據。培幼會表示，採用質性研究方法，對象為兒童參加者、專業合作者、成人協作者及合作夥伴同工。研究員透過40次活動項目的直接觀察、32次的焦點小組訪談、3次的個人深入訪問，評估本地合作夥伴在實踐「兒童參與社區發展計劃」時的表現。

培幼會表示，促進兒童參與可以讓兒童在各個方面的發展都有好處。在個人方面，兒童參與者在積極討論並了解社區議題的過程中能獨立完成特定任務，自信心、自我表達和自主能力均有所增強；同時，討論和決策過程也培養了他們對項目的責任感。在群體方面，透過小組討論，兒童參與者的人際關係有顯著的改善，除學會進行建設性討論，更能成熟地表達自己的想法並尊重他人意見，進而合力解決問題。由於兒童參與者需於訪問、工作坊中與成人接觸，他們面對公眾時展現出更高的自信和表達能力。在社區成長方面，兒童參加者通過社區探索深入了解其居住社區的文化和歷史，與不同社區持份者的交流，增強了他們對社區的聯繫感和歸屬感，從而激勵他們為社區發展作出貢獻。

培幼會指，將持續倡議政府設立有系統的渠道，讓兒童更廣泛地參與各區的地區發展，就對他們自身有重大影響的議題發表意見，並參與有關的決策過程。其實早前就有相關的成功案例，「兒童留聲台」項目中麥理浩夫人中心的小朋友就對區內數個公園的改造與康文署職員交流提出建議，最後更落實在石蔭路第三休憩花園的改善工程。