西半山百年古樹因褐根病恐倒塌　專家評估後同意移除

繼前港督彭定康於灣仔親手種植的垂葉榕因健康狀況惡化引起潛在危險須要移除後，位於西半山般咸道和醫院道之間的石牆樹，因樹根腐爛和斷裂情況惡化而有需要移除。該樹在去年在超強颱風「蘇拉」及黑雨後發現存在隱患，負責護養的路政署上周與專家開會後同意該樹狀況愈來愈差，發展局及路政署經詳細評估後傾向移除該樹。

涉事石牆古樹為般咸道麗怡大廈對開的一棵細葉榕，樹齡約80至100年。2019年2月證實感染俗稱「樹癌」的褐根病，2020年進一步擴散。據了解，路政署上周二與專家開會時指該樹尤其是樹幹的情況不理想。有專家則指出該樹體積較大，難以靠拉纜鞏固，只能輔助穩定位置，若樹幹不穩日後則有倒塌危機，故在沒異議下同意移除該樹。

發展局及路政署表示於去年恒常護養檢查時，發現該石牆樹其中一條支撐主根已斷裂。而去年9月初在「蘇拉」及黑雨後，另一次恒常護養檢查中發現樹木主幹及樹枝不同位置，有相當程度向外傾斜或移動，顯示該樹穩定度存在隱患。已為該樹做一次較大幅度的緊急修剪，以減輕樹身重量和減少受風冠幅。

不過，路政署本月初發現該樹樹根腐爛和斷裂情況均有加劇惡化迹象，使其主要支撐點愈來愈脆弱，已即時通報樹木辦。由於該樹漸漸失去根部主要支撐，在惡劣天氣或風季期間將大大增加倒塌風險。路政署經詳細評估後傾向移除該樹，經樹木辦安排諮詢城市林務諮詢小組，獲其表示理解及認同有關意向屬可接受，目前正安排與持份者溝通，綜合考慮各方意見後盡快敲定方案細節。