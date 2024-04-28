反駁最低工資不應有言論　工會：保障最弱勢勞工

最低工資問題爭拗多時。早前有行政會議成員指最低工資「是讓一些政客要去選舉、找工作、招收會員」，對此有身兼工會成員的議員反駁指西方、亞洲多國都有最低工資，促理性看待。另外，有工會在今日（28日）舉行記者會，促監督輸入外勞和人才計劃，指不同行業都有反映輸入人才和外勞對就業市場已造成影響。

身兼行會議成員的飲食界議員張宇人早前指「其實最低工資是不應該有，這是讓一些政客要去選舉、找工作、招收會員，而經常說最低工資、標準工時，說不完」。具工會背景的議員黃國強調最低工資可發揮政策「兜底」作用，為最弱勢勞工提供保障，目前 「（最低工資）分分鐘比綜援低」，促要「理性客觀」看待最低工資，指全世界不論西方、亞洲等國都有最低工資，因此最低工資「有合理地方」，有期望最低工資可以1年1次，以免出現滯後情況。

針對外勞問題，黃國認為當局應就外勞作適時檢討。同為工會成員的勞顧會僱員代表林偉江指由去年至今已逾10萬人透過各種計劃抵港，而各項輸入外勞計劃亦已輸入近兩萬外勞，不同行業都有反映輸入人才和外勞對就業市場已造成影響，特別是藍領工種如建造業、飲食業及零售業，均反映開工不足、工資受壓等問題。

他續指目前建造業沒有有序推出工程，令建造業需要的人手經常不一，而由於外勞工資是採用月薪制，本地勞工則採用日薪制，在這個情況下不少本地勞工會有開工不足的情況。在運輸業方面，去年運輸業僱主用1.4萬港元聘請小巴司機，然而事隔仍是用1.4萬港元招聘，與運輸業整體逾2萬港元的工資中位數亦出現一段距離。