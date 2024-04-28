豎立工殤紀念碑默哀獻花　工權會政總請願促設工殤紀念日

今日(28日)是「國際工殤紀念日」，工業傷亡權益會今早帶同自製白色工殤紀念碑到到政府總部外請願，他們宣讀工殤宣言，默哀及獻花悼念。工權會指本港每年有近萬宗工傷，260多人工作期間死亡，要求當局將每年4月28日定為工殤紀念日，並爭取於市區當眼處豎立工殤紀念碑，以紀念因工受傷或死亡的工人，以肯定勞動者對社會建設的貢獻。

工權會又提到，最近期的職安紀念裝置已是遠在2005年安放在科學館的「世界工作安全健康日」紀念匾，但隨科學館翻新完成，牌匾已拆下並遷往青衣的職安健學院。工權會認為，工人為建設社會而受傷甚至犧牲，但官方卻連一個體面的悼念都沒有，無法反映政府對工殤的重視；又指當權者一直認為建立紀念碑是負面的事，鮮有接受慘痛教訓的氣量。

另外，工權會的調查指，受訪約1,000名市民中，逾90%同意設立工殤紀念日；過半數人同意在市區、康文署花園或政府總部豎立紀念碑。工權會總幹事蕭倩文指，近年工傷意外增加，工人為建設城市而犧牲，強調意外宗數並非「冰冷數字」。設立工殤紀念日及紀念碑是對工人的基本尊重，團體已爭取20多年，希望當局不要無視訴求。