當局研合約訂明進入沙井前需受訓　清洗渠管須得渠務署批准

沙田源禾遊樂場沙井工業意外造成兩名工人死亡。發展局局長甯漢豪今日(28日)於電視台節目表示，同意要加強清洗沙井工人安全；目前正商討短期內在合約引入兩個新要求，包括訂明這類工人都要先完成入沙井的訓練。她指出現時工人會否進入沙井在訓練上是有所不同，而往後即使在地面清洗，亦需要接受相關訓練，熟悉在沙井裏清渠的運作，務求員工要有足夠意識。另外，亦要在合約上說明不會預計工人進入沙井工作，若要下去清洗渠管，要事前通知渠務署，得到渠務署的批准。

而去年極端天氣令多處嚴重水浸，近日廣東亦有多處出現水浸，甯漢豪指出有些聲音指有水浸即表示不好。她表示，各地政府交流得出的共識是除非投放很大的投資在基建中，否則亦難以杜絕水浸。她以買羽絨為比喻，「香港其實從來唔會零下50度，但你卻花很多錢，購買一件重皮嘅羽絨擺屋企，冇人會咁做。」

她認為應對水浸要加強預警，做好水浸時的應對及善後，她指世界各地不少地方水浸後形同澤國，經過一後長時間都未能清理；而上次香港水浸後，基本上過了約一日市民的生活已回復到正常。疏水方面，渠務署正考慮任何時候都要調配更多人手於不同的地域，例如增加更多運作基地及人手，亦會善用更多科技。