政府10年間種約400萬棵樹木　城市林務發展基金資助逾900人

城市需要綠化地帶作緩衝，因此保育林木資源極為重要。發展局局長甯漢豪今日（28日）撰寫網誌表示，指過去10年間，政府已在公園及道路旁等地，種植約400萬棵樹木及超過6,000萬棵灌木和其他植物。而為了推動相關專業培訓工作，自2020年起，政府撥出2億港元成立「城市林務發展基金」培養本地人才。當中「學習資助計劃」資助有興趣人士報讀樹藝工作及樹木管理課程人士，至今有逾900人參加，相關資助金額約1,300多萬港元。

發展局助理秘書長(綠化及園境)黃卓謙表示，城市林務發展需有足夠相關專業人士支持，發展局的「城市林務發展基金」亦推出「見習生計劃」，為對樹藝工作及樹木管理有興趣的人士提供在職培訓；一邊工作一邊學習，吸取書本以外的實用知識，如病蟲害、樹木護養及風險評估等，至今「見習生計劃」有約200位參加者。

甯漢豪又稱，早前出席了本月中舉行的第三屆國際城市林務研討會開幕禮，會議有20多位本地及海內外業界權威主講嘉賓，就園境規劃及設計、社區聯繫及科技應用等多方面作深入交流；吸引超過2,000人次親身參與，以及數以萬計來自本地、內地及海外人士收看網上直播。她指，研討會提供平台予本地及海外業界專家、學者和從業員分享經驗及行業最新情況，從而支援行業穩健發展，提升本地從業員的專業水平和地位。