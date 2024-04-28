發展局研強制驗樓引遞進式罰款　揭僭建即檢控不事先通知

早前佐敦華豐大廈發生致命大火，揭發多幢大廈未有遵辦強制驗樓令。發展局局長甯漢豪今日(28日)表示，預計今年第4季會就《建築物條例》的修訂交代具體方向。當局現正研究在強制驗樓及僭建引入遞進式罰款，並簡化檢控，例如一旦發現僭建就即刻檢控，不會再事先發出清拆令。

甯漢豪指，修訂《建築物條例》的研究方向包括加快程序，因現時政府大多集中50年樓齡或以上。在篩選過後再發出驗樓令，變相會費時耗力，將會研究所有達一定樓齡的大廈便須強制驗樓，政府事前不作篩選。

甯又稱會考慮引入定額罰款，避免現時需數個月至一年時間才能檢控的情況。但她承認最高都是一萬港元，較現時罰則更低。甯又解釋指，若一座30年樓齡的樓宇已進入強制驗樓的門檻但沒有做到，會先作定額罰款；罰過以後仍未處理，則再作檢控，屆時則會加重罰則，不是現時5萬港元的最高罰則。

此外，她又稱會研究將遞進制做法，用於僭建的罰則，同時亦考慮加重最高罰則，視乎僭建的規模及嚴重性，並考慮刪除明知故犯才罰得較重的條文。