團體辦生涯規劃講座　各行業青年領袖與中學生分享交流

政府於2022年年底推出《青年發展藍圖》，香港菁英會主辦的生涯規劃講座昨日(27日)於油麻地天主教新民書院舉行，吸引200多名區內外中學生參加，講座邀請了奧運運動員、世界傑青科學家等各行業的青年領袖，分享如何做好生涯規劃。學生以分組方式參與2個小組的生涯規劃分享，與行業青年領袖互動和交流，讓他們了解不同行業的工作性質和發展趨勢，為他們的生涯規劃以及對個人素質與能力的需求提供參考和指導。

四屆花式跳繩世界冠軍教練鄭淦元以花式跳繩的過程勉勵學生，過程中難免失手，需要面對多次的失敗才能夠成功，鼓勵學生不怕失敗，只要堅持就會成功，而且失敗越多次，就代表將會成功挑戰到一個更大的成就。他認為年輕人要學會不怕失敗屢敗屢戰，從中找到最合適自己能力及性格特質的道路。

前港隊三項鐵人精英運動員陳樂怡則提及在準備及比賽過程中，學會了自律及堅持的精神，而退役後立志成為教練，但過程中希望回饋社會，便投身到做社區服務，將不同運動項目帶進社區，將運動普及化。

中國香港殘疾人奧委會董事馬天惠認為無論學生或運動員在心態及體能上都要有韌力才能在工作或比賽中取得成功，並希望政府對運動員有更多認同，給予運動員支持令他們在退役後能找到新方向及目標繼續發展。香港菁英會主席林智彬勉勵學生，指青年人是社會未來的主人翁，學生是人生故事中的主角，希望可愛護自己、珍惜自己，然後去挑戰自己、突破自己。