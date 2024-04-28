煤氣公司創研管道機械人　消除密閉空間工作風險

沙田日前有沙井發生致命工業意外，再令公眾關注密閉空間作業的安全問題。香港中華煤氣自行研發「全方位鋼管內壁修復機械人」，代替工程人員進入鋼管內，焊縫打磨鋼管內壁和防鏽，消除員工進入管道密閉空間工作的風險。該機械人發明令煤氣公司獲得職業安全健康局首屆「職安健創科大獎」公開組銀獎。

內壁修復機械人的外形像一輛小型遙控車，長約40厘米、闊25厘米、高30厘米。工作人員可遙距以氣動元件控制它在鋼管內移動，每分鐘可行走3至4米，進行內壁焊縫打磨和防鏽噴塗等工作。工作人員則可透過鏡頭傳送管內畫面，實時監察工作情況。

機械人早前於「職安健創新及科技博覽」亮相，煤氣公司總經理—配氣操作黎錦圖表示，機械人取代人手進入鋼管內部工作，消除員工進入密閉空間施工的風險，而且工序所需時間，較人手操作減少約一半，提高工作效率。此外，以往部分管道口徑較小，難以靠人手處理，現在可由機械人代勞，進一步保障公眾安全。

內壁修復機械人最終在職業安全健康局及勞工處舉辦的，首屆職安健創科大獎近130個參賽項目中脫穎而出，奪得公開組銀獎。黎錦圖表示，未來公司將繼續投放資源於可持續發展和職安健創新項目，締造更安全便捷的工作環境。