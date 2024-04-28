五一煙火或因雷雨而取消 當局籲旅客作心理準備

5月1日晚上尖東維港「月月放煙火」的首場煙火表演或許未能如期上演。根據最新天文台的預測，當日或有驟雨及狂風雷暴。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，5月1日當日下午會交代煙火表演會否受影響，呼籲旅客要有心理準備，煙火或因天雨而未能舉行。

楊潤雄續指，已就五一長假期的交通安排做好準備，包括關口及其他交通安排。運輸署已公布不同路線及特別安排，有信心可令訪港旅客有個開心愉快的假期。他又引述酒店業界指，長假期酒店的訂房情況不錯，認為五一長假期對帶動香港經濟有幫助。

旅遊發展局早前公布，5月1日當晚煙火將在晚上8時於於尖沙咀海濱花園（近尖沙咀東）對開維多利亞港海面舉行，全程約10分鐘；色調則以金色為主，展示巨型「HK」等文字及圖案。

另外，由於臨近內地五一長假期，旅遊業監管局(旅監局)採取連串行動及措施加強管理內地入境旅行團的運作。旅監局今日(28日)再次聯同海關巡查入境旅行團註冊商店。而旅監局連日來到訪多個主要入境口岸，包括西九高鐵站，香園圍管制站，以及港珠澳橋大橋管制站，視察內地入境旅行團的人流管理安排和秩序。