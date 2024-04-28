替代餐具有平有貴 餐飲業指最環保仍是人人自備

首階段「走塑」將近一周，環境運動委員會主席、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍今日(28日)表示，新措施推動供應商引入各類替代餐具，價格有平有貴，但最環保的方法是推動大眾自備餐具吃外賣。另外。他提到現時大衯商場未做好回收制度，限制旗下食肆減廢；業界亦在人手等限制下較難廚餘回收。他推算垃圾徵費8月生效後，集團每年需額外多付300萬港元垃圾費。

黃傑龍接受電台訪問時表示，首階段走塑集中在膠餐具、飲管及攪拌棒等，相對較易應付，市場上亦陸續出現各式各樣的替代品，不少供應商趁機引入歐洲或內地的木製、紙製刀叉，價錢平中貴都有。黃提到雖然替代品成本下調，但仍較膠餐具貴2、3角，接近一倍，在生意較差的情況下較大影響。因此，他認為當局直教育市民自攜餐具。

對於即將實施的垃圾徵費，黃傑龍分享，以其集團50多間分店過去一個月消耗的垃圾膠袋計算，每年需額外多付300萬港元垃圾費，金額足以購買意大利名車。他提到玻璃樽、膠樽體積大，較佔用垃圾袋空間，但旗下大部份食肆處於商場內，但商場仍未做建立完整回收機制。

黃續指，本港飲食業推行廚餘回收普遍擔心人手問題，舉例現時已難聘請洗碗工人，又說廚餘分類亦是「一門學問」，工人需分辦甚麼食餘可回收，例如普通蝦殼、雞骨，但龍蝦殼、牛骨等較堅硬則不能回收。他亦指，廚餘容易腐爛發臭，需及時清走以免招來蛇蟲鼠螞，擔心廚餘積聚會產生衞生問題，令業界需要額外成本做滅鼠滅蟲。