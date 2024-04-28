5.1假期14間普通科門診維持服務　籲假日注意個人衞生

5月1日勞動節為公眾假期，醫院管理局今日（28日）公布，當日將有14間公眾假期普通科門診提供服務，求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約未來24小時的診症時間。另外，病人亦可選擇向私家家庭醫生求診。

醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華指出，近期流感活躍程度處於高水平，普通科門診診所感染流感和新冠病毒的病人為數不少，近日不少感染流感病毒求診的小童病徵都較嚴重，而且情況惡化得較快。他提醒市民在假期期間，注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。

勞動節14間提供服務的普通科門診，包括香港仔賽馬會普通科門診診所、筲箕灣賽馬會普通科門診診所、貝夫人普通科門診診所、觀塘社區健康中心、聖母醫院家庭醫學診所、柏立基普通科門診診所、油麻地賽馬會普通科門診診所、戴麟趾夫人普通科門診診所、瀝源普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、屯門診所、元朗賽馬會健康院。各診所普通科門診服務時間為早上9時至下午1時及下午2時至下午5時。