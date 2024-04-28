深水埗街頭辦嘉年華　逾5000人親臨感受社區故事

深水埗首場大型街頭嘉年華「織善社區節」今日(28日)順利舉行，逾80個社區團體聯手在大南街和石硤尾街，設置接近40個不同主題的攤位活動和大型打卡藝術裝置，吸引逾5,000名市民、街坊參與一同盡情感受深水埗區充滿故事、善愛交織的多元魅力。

社區節今午12時至下午5時舉行，主辦組織之一的香港社會創投慈善基金會創始人兼行政總裁魏華星，期望活動令公眾感受到社區的魅力和多樣性，亦令活動不止為街坊而做，而是令街坊相信自己可以參與。

場內特設兩個大型藝術裝置多市民打卡合照，包括以雲朵彈床結合逾500個氣球，設計成絢麗多彩的《社區客廳》裝置，重現支援基層家庭及幼兒發展的「社區客廳」；《彼此看見》互動裝置則以拼圖展示深水埗的風景，例如地區夥伴的角色和貢獻，寓意「織善社區」。

此外，活動分為6大主題區，包括「彼此學習」、「彼此聆聽」、「彼此看見」、「織善文創」、「織善街坊」及「織善客廳」，設有攤位遊戲、工作坊、手工創作、互動體驗、展覽、音樂表演等。市民參與攤位活動後更可換取小店優惠券，亦可免費拍攝貼紙相。參與者亦在活動中聽到，全新由年輕人創作企劃的《織善未來式：五條線織出善》原創歌曲，品嘗到由社區小店準備的免費小食，享受社區的溫暖和歡樂氛圍。