楊屋道街市買扇貝貴妃蚌等　兩男女煮食後手腳麻痹疑中毒

揀海鮮除新鮮，都要小心毒素！衞生署衞生防護中心今日(28日)公布，一對男女昨日(27日)在家中食用大海螺、扇貝和貴妃蚌後，約1小時內出現四肢及舌頭麻痹，嘔吐、暈眩、虛弱及步履不穩，其中一名病人同日到將軍澳醫院急症室求醫，並入院接受治療，現時情況穩定。初步調查顯示，有關海鮮購自荃灣楊屋道街市一海鮮檔。

兩名病人來自同一個家庭，年齡分別為39歲及42歲。衞生防護中心提醒，麻痹性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除，市民如出現麻痹性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

麻痹性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痹、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

另外，要減低貝類中毒風險，應向可靠及持牌的海鮮店舖購買貝類，在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子。食用前應棄掉烹煮的汁液，每次進食較少分量的貝類，進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。