救生員嚴重不足　上年度僅三成通過技能測試及招聘面試

過去因救生員不足，去年曾導致逾半泳池只能局部開放，亦有多個泳灘未能提供救生員服務。事實上，政府政府在高峰期約需2,000名救生員，以應付所有水上活動場地的人手需求，但以2023/2024年度為例，康樂及文化事務署只有1,741名救生員，而受聘人數當中，也只有約三成能通過技能測試及招聘面試，較過往的逾四成為低。

現時，康文署在非泳季期間，即每年11月至翌年3月需要超過1,200名救生員。由4月踏入泳季起，在非高峰期，即每年4至5月及9至10月約需1,800名救生員，而每年6月至8月則約需2,000名救生員。而截至去年8月1日，康文署共有1,741名救生員，當中包括181名高級公務員救生員和1,560名救生員。

就救生員人數不足問題，政府加強展開招聘。根據當局提交立法會的文件指出，在最近完成公務員救生員的2輪招聘中，合資格獲邀面試的人數超過目標招聘的人數，惟當中只有約三成能通過技能測試及招聘面試，較以往超過四成為低，未能達到招聘目標。以2022/2023年度為例，康文署公務員救生員的目標招聘人數為75名，最終公務員救生員的受聘人數只有39名；2023/2024年度的目標招聘人數增至136名，但截至今年4月1日公務員救生員的受聘人數只有37名。

季節性救生員方面，2023/2024年度目標招聘人數為712人，但實質受聘人數只有73人；2022/2023年度目標招聘人數為728人，但實質受聘人數只有194人。

當局指在2023年，康文署轄下的公眾泳池及刊憲泳灘未能全面開放。因當泳池或泳灘沒有足夠的救生員當值時，康文署會安排緊急人手調配，康文署亦會因應泳池的使用情況和泳客的使用習慣，於泳客較少的時段暫停開放一些使用量較低的設施。2023年4月至5月共有41個泳池可供使用，但當中有23個泳池需要局部開放，6月至8月更有28個泳池局部開放。

為加強救生員服務，康文署將在2024年泳季因應市場趨勢進一步提高季節性救生員的薪酬待遇，月薪連約滿酬金可達24,500元至26,000元，以拉近與私人市場薪酬的距離。另外，康文署正就外判救生服務進行招標工作，期望可於2024年第3季正式試行，署方現階段已擬定6個人力規模相對較小的公眾泳池作為外判救生服務的試點，包括港島東游泳池、大角咀游泳池、藍田游泳池、東昌街游泳池、青衣西南游泳池和屏山天水圍游泳池。不過，有救生員工會指出事前並無諮詢他們，且公眾泳池的客流量遠超私人泳池，對救生員的要求也有不同。