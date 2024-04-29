東方日報A1：無生意供款遲　MPF發37萬追數紙

本港經濟返魂乏力，百業苦無生意下，不但掀起店舖「執笠潮」，破欠基金發放特惠金倍增至1.55億元，就連仍在苦苦堅持的僱主亦周轉不靈，欠供強積金的情況增加。強制性公積金計劃管理局表示，上年度該局就欠供強積金而發出的追數紙逾37萬張，比之前兩個年度大增約一至兩成。有學者認為上述情況已反映了本港經濟前景悲觀，加上本港股市低增長，吸引投資者來港的動力大跌，未來或會有愈來愈多企業倒閉。

積金局主席劉麥嘉軒昨日發表網誌撰文，指該局於2023/24年度巡查了超過1,200間僱用場所，處理了逾3.7萬宗僱主拖欠供款的個案；發出「追數通知」的數目超過37.6萬張，較對上兩個財政年度分別增加9%及19%。同年度，該局成功為超過9.6萬名僱員討回約1.55億元的拖欠供款，亦較對上兩個財政年度討回的拖欠供款分別增加7%及11%。

近年本港經濟下滑，企業經營困難、「執笠潮」重現。單是今年第一季已有超過兩萬間公司撤銷註冊，按年大升超過70%，而同期公司清盤數字都有顯著上升。

勞工處數據亦顯示，去年破產欠薪基金接獲3,293宗申請，獲批款項的個案有3,545宗，較2022年的2,167宗增加64%，加上破欠基金於2022年6月大幅調升特惠款項項目上限，令破欠基金去年開支大升，年內共發放1.55億元特惠款項。若以金額計算，去年發放的金額總數，已較2022年的7,470萬元大增107%。勞工處強調，截至去年12月，破欠基金仍累積盈餘72.585億元，當局會繼續密切留意破欠基金的申請情況。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，本港經濟前景並不明朗，由近日出現的「全港店舖執笠關注組」已經可見一斑。

他又指，僱主拖欠強積金供款數字大升，反映未來倒閉的企業或會增加，因企業「未執笠前會先欠薪」，而工資是各行各業的最大支出之一，當局近期急推垃圾徵費和走塑等政策亦增加企業成本負擔，加上香港經濟復甦步伐緩慢，又受北上消費熱潮等影響，相信未來僱主欠供強積金、企業倒閉情況只會加劇。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：