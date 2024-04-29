流感橫行上呼吸道感染個案上升　當局籲市民及早打針

衞生署衞生防護中心昨日(28日)表示，再有兒童感染甲型流感後，須入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部(PICU)，現時情況嚴重。而中心早前表示，主流病毒株從今年首3月的H3甲型，逐漸轉變為H1甲型。醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華今日（29日）出席電台節目時指，現時流感疫苗有效預防H1及H3甲型和乙型流感，呼籲市民應盡快接種疫苗。

梁堃華表示，近期流感活躍程度處於高水平，近兩至三星期在醫管局普通科門診錄得上呼吸道感染個案，有上升趨勢，當中部分是流感疑似及新冠個案。梁指出，個別兒童的感染個案發燒度數較高，在39度或以上。現時流感疫苗有效預防H1及H3甲型和乙型流感，仍未接種疫苗的市民，尤其是高風險群組，例如幼童、長者、孕婦和長期病患者，更應盡快接種疫苗。梁堃華又提醒家長，若兒童有不適，應密切監察其徵狀，若突然變得沒精神，不肯進食，發燒度數高於40度，就要盡快求醫。

醫院管理局日前公布，5月1日勞動節為公眾假期，當日將有14間公眾假期普通科門診提供服務。梁堃華表示，在流感高鋒期下，會盡力預留足夠人手應對需要。