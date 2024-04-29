強制舉報虐兒草案增免責條款　專業人員知情不報情節惡劣才監禁

立法會審議《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會今日(29日)召開會議，勞工及福利局副局長何啟明指政府將提出3項修訂，以加強免責辯解和免責豁免，當中建議新增1項免責辯護條款，容許指明的專業人員以合理辯解為理由不舉報，他們只會在情節惡劣的個案下，才會面對監禁的刑責。

政府將提出的修訂主要是免責辯護更改為豁免條文，令到專業人員不需要作出舉報而不會違法；釐清刑事責任，在條例草案新增附表，列明何謂嚴重傷害，包括導致兒童的生命或者安全受到嚴重的傷害，精神健康或發展受到危害，而不僅僅是短暫的瘀傷、痛楚或者不開心等，以取代條例草案內概括性的條文和例子，增加舉報門檻的確定性，而附表亦可透過附屬法例作修訂，以保留靈活性。

何啟明重申，這次的立法源於2021年1名兒童被父母虐待致死的個案裁決，公眾表達高度關注，當時立法會內外均要求政府要重判知情不報的人士，政府最終提出3個月監禁的建議。他指當局理解有關界別的部分專業人員對監禁罰則仍有疑慮，保護兒童組織則認為，要確保強制舉報機制的效力，法例必須有阻嚇力。

他指目前的建議是過去2年大家努力達致的成果，亦了解有議員擬提出修正案，但當局擔心剔除監禁刑罰，會大大削弱法例效力，未能達致為兒童編織全面有效保護網的初心，社會最終要付出代價，希望個別委員將會重新考慮有否需要提出議員修正案。