小學科學科下學年試行　教育局推10套教學資源涉光影電力等課題

教育局續步將常識科分拆為科學科及人文科，將於2025/26學年開始推行，當局指如學校準備充足，亦可以2024/25學年試行小學科學科課程內容，不過就未有正式教科書。教育局於上周五(26日)推出10套小學科學科教學資源，涵蓋小一至小五不同學習範疇的探究活動，其中7個與物質、能量和變化的課題有關，另外涉及2個生命與環境課題的活動及1個有關地球與太空的活動。

在物質、能量和變化的7個課題中，每年級會涉及不同程度的實驗，例如小一時學生會做出手影以學習光的特性與相關現象；小三時探討如何使糖在檸檬茶中溶解得更快，學習物理變化與化學變化；小四時學生以電筒運作學習電的特性與相關現象；小五時以生銹現象學習物理變化與化學變化。生命與環境課題中，學生會於小二透過綠豆生長學習生態環境；小五時透過麵包酵母學習常見的微生物。而地球與太空的課題中則會學習水循環現象。

教育局亦編訂《小學科學科安全手冊》，指出學校在策劃和進行與小學科學相關的學習活動時，應採取恰當的安全措施避免發生意外，並在意外發生時盡快採取適當的行動。日後亦會在小學科學科的教師專業培訓課程中，加強與安全及風險管理相關的內容，提高教師的安全意識。

當局指，教師在試行科學科時，可因應學生的能力、興趣和學習需要，在課堂靈活採用資源，其他課題的學與教資源將陸續推出。浸信會天虹小學課程發展主任余愷明受訪時指出，本港的科學科發展較遲，學校希望與時並進，固會在新學年於小一及小四試行科學科，惟未有正式教科書，令學界感到憂慮。她又指科學科課程框架要求盡量避免以紙筆評估小一和小二生，認為可以圈出正確答案等簡單方法了解學生是否掌握概念。