旅議會料「五一」800內地團訪港　惟不過夜旅客佔6成

內地五一長假期將至，旅遊業議會預期今年在長假期期間，有800個內地旅行團訪港，與疫情前水平相若。不過，天文台預料天氣不似預期，五一當日可能有雷暴，或影響旅客觀賞維港煙火匯演。至於過夜旅客方面，預料今年不過夜旅客會增加，佔整體約60%。

旅遊業議會主席徐王美倫今日(29日)在一個電台節目中表示，預料五一長假期間有800個內地旅行團訪港，幾近回復至疫情前水平。至於旅客留港日數，她指以2晚較多，3晚則比較少。由於天文台預測五一可能有雷暴，當局會在當日下午公布第一場煙火匯演會否如期舉行。她認為，本港有多項盛事正在舉行，例如維港「發光蛋」展覽、金庸百年誕辰紀念相關展覽、尖沙咀鐘樓舉辦「梵高．樂印」燈光展等，不擔心一旦無煙火匯演會影響香港吸引力。

至於旅客是否過夜方面，她指，目前不過夜與過夜旅客的比例大約是6比4，預料今年「不過夜旅客」會增加。她指旅客不過夜原因眾多，包括現時交通便利，可即日來回內地；亦有不少一程多站旅客，同時前往深圳、香港及澳門等，旅客會視乎情況決定是否留港。