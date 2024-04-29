沙田男子陸柏賢昨晚失蹤　膠袋笠頭倒斃重慶大廈賓館內

2024年04月29日 12:44
  • 東網電視
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    男事主倒斃大廈一賓館房間。(蘇偉明攝)
    今日(29日)早上11時45分，尖沙咀重慶大廈一賓館職員報案，指一名男子昨日(28日)租住房間，至今晨未有按時退房且無人應門，職員擔心男子在內發生意外，遂用後備鎖匙開門入內，赫見男子膠袋笠頭倒臥床上，叫喊並無反應，慌忙報案求助。救護員接報到場，經檢驗證實事主當場死亡。
    人員經調查後，初步證實死者為一名失蹤人士陸柏賢(31歲)，他於昨晚約7時離開沙田隆亨邨學心樓寓所，其後便告失蹤，其家人於今日凌晨報案求助。人員正聯絡死者家屬到場了解事件。據悉，事主生前受病患困擾，不排除事件與此有關。
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